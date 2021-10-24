МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Перед продажей квартиры или сдачей ее в аренду необходимо провести мелкий ремонт и генеральную уборку, а также грамотно составить объявление, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги". Риелторы объяснили, какие соседи затрудняют продажу квартиры

По их словам, чистая и аккуратная квартира выглядит более привлекательной, поэтому стоит обратиться в химчистку или пригласить мастера на час, чтобы избавиться от мелких недочетов. "Если на вашей мебели есть пятна, сделайте химчистку, чтобы и на фотографиях, и при просмотре квартиры квартира казалась более ухоженной и уютной", — посоветовали эксперты.

Положительное впечатление о квартире обеспечат работающие лампочки и сантехника, прикрученный на место плинтус и аккуратные дверные ручи. "Перед приходом клиентов стоит проветрить помещение и провести влажную уборку. Старайтесь избавиться от посторонних запахов: пищи, табака и духов. Спрячьте лишние безделушки и статуэтки, одежду или детские игрушки уберите в шкаф, протрите пыль, особенно если речь идет о темных поверхностях", — добавили специалисты.

Кроме того, россиянам рассказали, как правильно составить объявление о продаже или сдаче в аренду квартиры. Так, фотографии в объявлении должны быть качественными и передавать не только планировку и ремонт, но и атмосферу уюта. Юристы объяснили, за что владельцам квартир грозят большие штрафы

"Чтобы сделать хороший снимок, рекомендуется убрать все лишнее с поверхностей, прибрать квартиру и снимать в светлое время суток, когда в помещении много естественного света", — рассказывают эксперты.

В тексте объявления необходимо указать "особенность" квартиры, например, хороший вид из окна или метро в шаговой доступности. При этом специалисты рекомендуют избегать общих фраз вроде "хороший ремонт" или подробно их пояснять. "Чтобы составить правильное объявление, представьте, что вы покупатель или арендодатель, и ответьте в объявлении на вопросы, которые вы бы задали хозяину квартиры", рекомендуют в сервисе.