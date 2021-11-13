МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В России на 5-8% повысился спрос на аренду квартир и домов на новогодние праздники. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на результаты опроса экспертов. Туркомпании рассказали о спросе на новогодние путевки

По данным руководителя "Циан.Аналитика" Алексея Попова, спрос на посуточную аренду загородных домов в Московской и Ленинградской областях повысился на 20% после объявления нерабочих дней в ноябре, но и после окончания нерабочей недели он остался на высоком уровне — в полтора раза выше начала октября и в 1,7 раза выше, чем в начале сентября. А в целом по стране спрос увеличился на 5-8% по сравнению с 2020 годом.

Эксперт связывает это с тем, что в нынешнем году у россиян появилось больше возможностей для встречи Нового года в развлекательных заведениях и на курортах, чем год назад. Но в сравнении с 2019 годом спрос вырос только на 3-4%. А 2020 году спрос был выше, чем в 2019-м на 15-20%.

Повысилась и стоимость аренды дома. Так, трехдневный новогодний отдых в загородном доме подорожал со 160 до 170 тысяч рублей. Но, как полагают эксперт, многие владельцы сегодня еще не установили праздничные наценки. Поэтому, по мнению Попова, в среднем есть смысл рассчитывать на 150-200 тысяч рублей за комфортный дом на десять человек.

Генеральный директор сервиса "Суточно.ру" Юрий Кузнецов отмечает возросший интерес к аренде квартир и домов на период с 31 декабря по 9 января практически по всем популярным туристическим направлениям.

Так, спрос на жилье в Ялте и Севастополе подскочил на 54% в сравнении с 2020 годом. В Казани — на 46%, в Кировске (горнолыжный курорт) — на 40%. Арендой квартир в Москве и Санкт-Петербурге граждане интересуются активнее на 35% и 25% соответственно. Спрос на Кисловодск увеличился на 34%, на Сочи подрос — на 10%, а на Великий Устюг — только на 2%.

При этом цены на посуточную аренду выросли в Москве на 35% — с 3700 рублей в сутки в 2020-м до 5000 рублей в сутки на предстоящий Новый год, в Севастополе и Ялте рост составил около 25% — до 4410 и 4900 рублей соответственно. В то же время аренда жилья в Казани и Санкт-Петербурге подешевела на 15% и 9% — до 4550 и 3770 рублей соответственно.