МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Росреестр за десять месяцев 2021 года зарегистрировал в России 708 тысяч договоров участия в долевом строительстве — на 24% больше, чем в январе-октябре прошлого года, говорится в сообщении ведомства. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичку

"Больше всего договоров долевого участия заключено в Москве (115 тысяч), Московской области (95 тысяч), Санкт-Петербурге (61 тысяча), Краснодарском крае (51 тысяча) и Свердловской области (26 тысяч). В октябре 2021 года зарегистрировано более 76 тысяч договоров с участием дольщиков.", — отмечается в нем.

Общее количество зарегистрированных ипотек в январе-октябре составило 3,2 миллиона, что на 19% больше результатов десяти месяцев прошлого года. В октябре текущего года зарегистрировано более 322 тысяч ипотек, добавляется в пресс-релизе.

Лидерами по регистрации ипотечных сделок за этот период являются Московская область (270 тысяч), Москва (208 тысяч), Краснодарский край (179 тысяч), Санкт-Петербург (154 тысячи) и Свердловская область (126 тысяч).

Кроме того, за десять месяцев 2021 года на 20% вырос спрос на вторичном рынке — до 3,4 миллиона сделок. В лидерах — Краснодарский край (224 тысячи), Московская область (210 тысяч), Москва (137 тысяч), Свердловская область (126 тысяч), Республика Башкортостан (104 тысячи). В октябре 2021 года количество сделок на вторичном рынке составило почти 386 тысяч, говорится в сообщении.