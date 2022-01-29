МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала "РГ", в каких случаях особенно рискованно оформлять ипотеку. Центробанк не видит рисков перегрева рынка ипотеки

В частности, когда нет денег на первоначальный взнос. По мнению эксперта, в этом случае не стоит связываться с сомнительными схемами или брать потребительский кредит — это слишком рискованно. Лучше подождать и накопить.

Также Дайнеко советует отказаться о ипотеки при отсутствии "подушки безопасности" — суммы в размере расходов на три-шесть месяцев, включая ипотеку. Ведь в случае потери работы, заболевания или возникновения каких-то других непредвиденных обстоятельств человек рискует оказаться в отчаянном положении и потерять залоговое жилье.

Вместе с тем, на взгляд эксперта, не стоит брать ипотеку, если платеж по ней будет превышать 40-45% ежемесячных доходов семьи, также будет ошибкой оформление ипотеки на короткий срок с максимальной финансовой нагрузкой.

Следует отказаться и в том случае, если стоимость жилья в документах указывается ниже суммы, реально уплаченной покупателем. Подобное происходит, когда недобросовестные продавцы стремятся уйти от налогов. Но для покупателя это невыгодно, поскольку он, например, может получить меньше в качестве налогового вычета.

Также Дайнеко не советует покупать жилье в ипотеку "впрок" — когда отсутствуют жилищные проблемы. Ведь даже сдача приобретенной квартиры в аренду не гарантирует покрытие ипотечных платежей, и при этом может возникнуть дополнительная финансовая нагрузка: налоговые платежи, расходы на содержание жилья, оплата услуг ЖКХ и т.д.

В то же время эксперт считает "противопоказанием" для оформления ипотеки то обстоятельство, когда покупатель находится в браке, в котором назрели проблемы. Опасения очевидны: ипотека нередко дольше любви, как и долги, которые потом часто делятся долго и мучительно.