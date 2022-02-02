МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основной проблемой для массового возведения индивидуальных жилых домов (ИЖС) и активного внедрения ипотеки в этом сегменте является недостаток готовых площадок под застройку, сообщил на конференции "Коммерсанта" замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Путин поручил обеспечить доступность ипотечных кредитов на ИЖС

Он напомнил, что ранее власти распространили на ИЖС программы комплексного освоения территорий и проектного финансирования.

"Продукт банки формируют. Проблема сегодня в том, что очень мало готовых площадок под такой вид, по сути, нового — комплексного девелопмента", — сказал чиновник.

Он уточнил, что под готовыми понимаются площадки с электросетями и дорогами, возможностью строительства там социальной инфраструктурой.

Еще Стасишин предположил, что как только спрос на ИЖС станет массовым, на рынке может возникнуть дефицит предложения, и цены на строительство таких домов резко взлетят.