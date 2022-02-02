В Минстрое сообщили о малом количестве готовых площадок под ИЖС
Замглавы Минстроя: проблемой для массового ИЖС является недостаток готовых площадок под застройку
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основной проблемой для массового возведения индивидуальных жилых домов (ИЖС) и активного внедрения ипотеки в этом сегменте является недостаток готовых площадок под застройку, сообщил на конференции "Коммерсанта" замглавы Минстроя России Никита Стасишин.
Он напомнил, что ранее власти распространили на ИЖС программы комплексного освоения территорий и проектного финансирования.
"Продукт банки формируют. Проблема сегодня в том, что очень мало готовых площадок под такой вид, по сути, нового — комплексного девелопмента", — сказал чиновник.
Он уточнил, что под готовыми понимаются площадки с электросетями и дорогами, возможностью строительства там социальной инфраструктурой.
Еще Стасишин предположил, что как только спрос на ИЖС станет массовым, на рынке может возникнуть дефицит предложения, и цены на строительство таких домов резко взлетят.