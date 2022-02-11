МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Продажи новостроек в России в 2021 году выросли на 17%, сообщает Росреестр. Москвичей предупредили о резком снижении цен на квартиры

По данным ведомства, в 2021 году в России было заключено 898,6 тысячи договоров участия в долевом строительстве.

Больше всего ДДУ заключено в Москве — 144 тысячи, Подмосковье — 116,3 тысячи, Санкт-Петербурге — 75,8 тысячи, Краснодарском крае — 70,7 тысячи.

Спрос на вторичном рынке недвижимости за 2021 год вырос на 14,5% — до 4,2 миллиона сделок, добавляется в сообщении. В лидерах — Московская область, Краснодарский край, Москва, Свердловская область и Татарстан.

Число зарегистрированных ипотек в РФ по итогам прошлого года выросло на 9,5% и составило 3,8 миллиона.