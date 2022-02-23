МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В ближайшее время спрос на недвижимость может вырасти, но всплеск будет кратковременным, после чего цены пойдут вниз, считают опрошенные "РГ" эксперты.

Как отмечает президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков, при нестабильности происходит кратковременный рост спроса на жилую и нежилую недвижимость. Кроме того, физические лица стараются вывести деньги из банков, которые теоретически могут пострадать от санкций.

"Но, скорее всего, это будет кратковременный и весьма локальный всплеск покупательского интереса, который не отразится в целом на цене недвижимости в среднесрочной перспективе", — отмечает Кулаков.

Вместе с тем основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев свидетельствует, что в течение двух лет цены на недвижимость выросли почти в полтора раза, но с прошлогодней осени темпы начали замедляться. Более того, к февралю в ряде районов Москвы цены даже снизились.

При этом Гальцев напоминает, что на 2022 год прогнозировался рост цен на уровне 10%, с оговоркой "если не произойдет каких-либо серьезных геополитических или макроэкономических изменений". Однако такие изменения произошли, и теперь цены будут двигаться только вниз, считает эксперт.

"Девелоперам придется очень непросто. Люди будут меньше покупать из-за нестабильности, неопределенности будущего и еще большего снижения покупательской способности", — говорит эксперт.

Уже в следующие три месяца ключевая ставка Центробанка может превысить 14%, и примерно через два месяца продажи жилья резко пойдут вниз. Соответственно, недвижимость начнет дешеветь.

"Через полгода она может потерять в среднем 15% от стоимости", — считает Гальцев.