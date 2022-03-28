МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ РФ прорабатывает вариант, при которой меблировка квартир в новостройках станет опцией, которую покупатели жилья смогут выбрать в случае необходимости, сообщил РИА Недвижимость замглавы Минстроя Никита Стасишин. Минстрой опроверг ускоренный рост тарифов ЖКХ

Ранее в Минпромторге сообщили, что совместно с Минстроем прорабатывается вопрос расширения объемов жилья, сдающегося уже с мебелью. Инициатива может стать одной из мер поддержки российской мебельной промышленности.

По словам Стасишина, вопрос меблировки жилья неоднократно рассматривался Минстроем в рамках различных поручений правительства.

"Сейчас министерство изучает имеющийся опыт ведущих застройщиков сдачи нового жилья, оборудованного мебелью. В качестве возможного варианта прорабатывается инициатива, при которой меблировка жилых помещений в новостройках станет опцией, которую граждане смогут выбрать в случае необходимости", — сказал он.

Вместе с тем, отметил чиновник, в условиях меняющейся социально-экономической ситуации такая инициатива требует дополнительного изучения. В настоящее время этот вопрос обсуждается с крупнейшими представителями мебельной промышленности, имеющими релевантный опыт, а также заинтересованными органами власти, добавил он.