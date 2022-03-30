Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки под 12%
МИШУСТИН СООБЩИЛ, ЧТО ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЗАПУСКЕ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ПОД 12%
https://1prime.ru/development/20220330/836544366.html
Санкции
В Британии готовят новый закон о санкциях против бизнесменов из России
Курсы валют
Эксперт объяснил, что "подрежет крылья" доллару вопреки планам США
Повышение цен в России
Цены на офисную бумагу стремительно опускаются
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Германия готовится к прекращению поставок газа из России
Газовый вентиль
В Австрии рассказали о плане в случае прекращения поставок газа из России
Нефть
Цены на нефть ускорили рост в ожидании данных о ее запасах в США
Экономика в период санкций
Эксперт сказал, когда новые ритейлеры смогут заменить зарубежные бренды
Дедолларизация
В Кремле высказались о создании общей валюты для друзей взамен доллара
Банки
Российские банки готовятся к обязательному подключению к СБПэй
Мировая экономика
Медведев заявил, что доверие к резервным валютам тает
Личный кошелек
Названы необычные способы бесконтактной оплаты с телефона в обход санкций
Торги
Российский ранок акций показал рост по итогам торгов среды
МИШУСТИН СООБЩИЛ, ЧТО ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЗАПУСКЕ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ПОД 12%
https://1prime.ru/development/20220330/836544366.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.