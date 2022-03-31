МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Власти России ожидают, что цены на жилье в 2022 году вырастут на уровне инфляции или меньше, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер рассказал о поддержке ипотеки в России

"В среднем, мы считаем, рост на уровне инфляции или ниже <…> будет происходить", — сказал он.

При этом, по словам вице-премьера, глобального роста цен не будет. Он отметил, что сейчас в формировании стоимости жилья есть два разнонаправленных вектора: один связан подорожанием жилья из-за инфляции, а другой — со снижением цен на российские составляющие строительства.