МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Наибольший рост цен на вторичное жилье в первом квартале 2022 года зафиксирован в Твери, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков SRG. В правительстве дали прогноз по ценам на жилье

Цены на жилье в Твери за три месяца повысились 12,22% — до 77,88 тысячи рублей за "квадрат". Второе мето занял Саратов, где жилье подорожало на 10,67% — до 55,2 тысячи рублей. Замыкает тройку Пермь с ростом на 10,63% — до 73,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Далее следуют Ставрополь (плюс 10,59% — до 68 тысяч рублей) и Калининград (плюс 10,28% — до 99,9 тысячи рублей).

Москва среди 50 городов рейтинга заняла 16-е место (плюс 7,19% — до 315,2 тысячи рублей), а Санкт-Петербург оказался на девятом месте с ростом на 8,32% — до 188,5 тысячи рублей.

Аутсайдером стали Сочи, где жилье подорожало на 0,16% — до 199,3 тысячи рублей за "квадрат".