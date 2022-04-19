В России упрощается предоставление займов на инфраструктуру ЖКХ
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому ресурсоснабжающим организациям будет проще получить займы Фонда ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
На сайте российского правительства указывается, что "подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению устойчивости российской экономики в условиях внешних ограничений".
Сообщается, что снижена со 100 до 10 миллионов рублей минимальная стоимость проекта, требуемая для получения займа.
Кроме того, схемы тепло- и водоснабжения, а также водоотведения, включенные в программу комплексного развития инженерной инфраструктуры, теперь могут предоставляться компаниями с отсрочкой на год. Ранее эти документы требовались на этапе подачи заявки на получение займа.
В сообщении добавляется, что претенденты на финансирование освобождаются от обязанности получать заключение технологического и ценового аудита, если на проекты возводимых объектов коммунальной инфраструктуры есть положительное заключение госэкспертизы.
Также нововведение касается возможности использования займов не только на создание и модернизацию, но и на капремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
https://1prime.ru/development/20220419/836702497.html