МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому ресурсоснабжающим организациям будет проще получить займы Фонда ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

На сайте российского правительства указывается, что "подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению устойчивости российской экономики в условиях внешних ограничений".

Сообщается, что снижена со 100 до 10 миллионов рублей минимальная стоимость проекта, требуемая для получения займа.

Кроме того, схемы тепло- и водоснабжения, а также водоотведения, включенные в программу комплексного развития инженерной инфраструктуры, теперь могут предоставляться компаниями с отсрочкой на год. Ранее эти документы требовались на этапе подачи заявки на получение займа.

В сообщении добавляется, что претенденты на финансирование освобождаются от обязанности получать заключение технологического и ценового аудита, если на проекты возводимых объектов коммунальной инфраструктуры есть положительное заключение госэкспертизы.

Также нововведение касается возможности использования займов не только на создание и модернизацию, но и на капремонт объектов коммунальной инфраструктуры.