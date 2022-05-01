МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое снижает ставки по льготной ипотеке для граждан до 9% годовых и продляет программы до конца 2022 года. Соответствующее сообщение опубликовано насайте кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года. Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль", — сообщает правительство.

Поясняется, что остальные параметры программы остались прежними.

Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов – 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Также снизить процентную ставку по льготной ипотеке и продлить срок действия этой программы поручил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 25 апреля. Глава государства отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, государству удалось сохранить действующие в России программы льготного ипотечного кредитования и увеличить объем федеральных средств, выделяемых на эти цели.

Полный текст документа, сообщается на сайте правительства РФ, документ будет опубликован.