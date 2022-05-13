МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Часть россиян, разместивших в марте средства на рублевых депозитах под высокие проценты, к середине лета реинвестируют деньги в покупку недвижимости, считают риелторы, опрошенные РИА Недвижимость. Названы регионы-лидеры по вводу жилья в 2021 году

Российские банки в конце февраля — начале марта резко увеличили доходность по вкладам вслед за решением ЦБ повысить ключевую ставку до 20%. Доходность по рублевым депозитам для физлиц в отдельных случаях достигала 25%, средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков в первой декаде марта достигла рекордных 20,51%. Однако наибольшую доходность давали краткосрочные вклады (до трех месяцев), к концу апреля средняя максимальная ставка опустилась до 13% и, по прогнозу аналитиков, к концу года составит только 9-10% при инфляции в 22%.

В апреле зафиксировано существенное падение спроса на первичном и вторичном рынках жилья, и по отношению к марту, и в годовой динамике. Отчасти, по словам риелторов, это связано с выгодными условиями краткосрочных банковских депозитов.

"Некоторые из тех, кто положил на депозит свои сбережения в марте, планируют в дальнейшем конвертировать их в недвижимость. Максимальный прирост количества сделок за счет таких покупателей может достигать 10%, но, скорее всего, показатель будет варьироваться в районе 5-7%", – считает председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Надежды Коркка, тренд на переток средств с депозитов в недвижимость начнет проявлять себя ближе к концу июня, когда наберут обороты механизмы различных льготных ипотечных программ с господдержкой: на новостройки под 9% годовых, для IT-специалистов.

При этом, подчеркнула Доброхотова, приток новых покупателей не отразится на росте цен на "первичку". По ее оценке, "квадрат" в новостройках подорожает максимум на 1-3%.