МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в апреле 2022 года зарегистрировало 11,4 тысячи сделок на вторичном рынке жилья, что на 34,3% меньше в сравнении с апрелем прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В России допустили введение льготной ипотеки на "вторичку"

В сообщении указывается, что в сравнении с мартом 2022 года спад составил 37,5%.

"По итогам апреля на вторичном рынке жилой недвижимости Москвы зафиксирован спад числа переходов прав и по отношению к годовому аналогичному показателю, и к предыдущему месяцу. Однако месячный результат в 2,2 раза превзошел результат 2020 года", — отмечается в нем.

По данным управления, всего в январе-апреле было зарегистрировано около 52,3 тысячи переходов прав на вторичном рынке, что сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года.