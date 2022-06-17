МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Снижение ставки по льготной ипотеке до 7% не приведет к росту цен на жилье, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Путин призвал еще снизить ставку по льготной ипотеке

В пятницу президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9 до 7% с сохранением прежних лимитов максимальной суммы кредита в 12 миллионов рублей для для столичных регионов и 6 миллионов рублей для остальных. Срок действия программы при этом остается прежним — до конца текущего года, отметил он.

Руководитель портала "Единый ресурс застройщиков" Кирилл Холопик отметил, что снижение ставки не повлечет за собой роста цен на жилье. "Если цены поднимут, спрос может упасть. Вместе с тем повышение доступности ипотеки предотвратит падение цен, из-за которого банки могли сократить проектное финансирование застройщикам", — отметил он.

Повторить сценарий с повышением цен на жилье после запуска программы в нынешних условиях ни в коем случает нельзя, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута. "Иначе программа никак не будет способствовать оживлению рынка, в чем и заключается ее основная задача", — сказал он.

Главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко в свою очередь не ожидает и активизации спроса на программу после обновления ее условий, при этом цены на новостройки, по его мнению, вырастут в пределах инфляции.

С тем, что новые условия вряд ли спровоцируют ажиотажный спрос согласилась и директор по продажам Level Group Алина Ларионова. "Соответственно рост цен на новостройки будет умеренным", — объяснила она.