МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Выручка строительной отрасли и сферы ЖКХ в России к 2030 году должна вырасти почти вдвое относительно показателей 2021 года – с 25,62 до 50,23 триллиона рублей, указывается в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ страны, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. В Госсовете рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ

Согласно документу, в 2030 году в этих двух секторах экономики будет работать 12,9 миллиона человек, что на 16% больше, чем было занято в прошлом году.

Вклад строительной сферы и ЖКХ в ВВП России за ближайшие семь лет планируется увеличить на 46% (с 14,4 до 21 триллиона рублей), поступления от налогов – на 31% (с 2,89 до 3,79 триллиона рублей).

"По расчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочно­го прогнозирования, строительная отрасль обладает высоким мультипликативным эффектом. Так, 1 рубль инвестиций в строительную отрасль дает 1 рубль и 47 копеек добавленной стоимости в экономику, из которых 39 копеек – налоговые поступления и сборы, в том числе страховые", – указывают авторы стратегии.