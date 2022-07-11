МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Украина может заявить через суд претензии на 17 объектов недвижимости в Лондоне и поместье Сикокс-Хит в графстве Кент, которые, как утверждает The Times, находятся в собственности Российской Федерации. Guardian: цены на газ в Британии достигли трехмесячного рекорда

Как считает газета, власти Британии могут не только передать Украине часть указанной недвижимости, но и напрямую конфисковать ее в пользу Киева.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс заявляла, что правительство рассматривает возможность конфискации российских активов, для чего может принять специальный закон по примеру Канады.

В приведенном The Times списке объектов значатся как минимум два здания российских дипломатических учреждений — представительство военного атташе и торговое представительство на севере Лондона. Поместье Сикокс-Хит, подаренное Советскому Союзу в 1947 годудепутатом британского парламента виконтом Джорджем Гошеным, российские дипломаты раньше использовали в качестве дома отдыха.

При этом, как пишет The Times, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко нанимает адвоката, который будет заниматься иском к России. Посол выразил надежду, что суд примет сторону Киева, изъяв недвижимость, или обяжет Россию продать ее, а часть вырученных средств будет выделена Украине.