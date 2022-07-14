МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россияне чаще всего в качестве первоначального взноса по ипотеке используют собственные сбережения, а также деньги, вырученные от продажи жилья, свидетельствуют данные опроса "Дом.РФ" и ВЦИОМ среди заемщиков, оформивших ипотеку в 2017-2021 годах. Клиентам "Сбера" стала доступна ипотека с господдержкой по сниженной ставке

Накопленные средства использовали около 63% респондентов. При этом 22% опрошенных вложили в покупку деньги, вырученные от продажи имевшегося жилья. Также улучшить жилищные условия помогает материнский капитал — его применили 12% заемщиков.

"Еще 12% опрошенных занимали средства на эти цели у друзей или на работе, 6% — продавали имущество. Важно, что потребительский кредит на первоначальный взнос берут не более 3%, что свидетельствует об ответственном поведении российских ипотечников", — говорится в сообщении "Дом.РФ".

В нем также указывается, что около половины опрошенных приобрели жилье с первоначальным взносом больше 30%. Только у 14% заемщиков, оформлявших ипотеку в 2017 —2021 годах, взнос был ниже 15%.

"Средства, полученные от продажи имеющегося жилья, используются в основном при приобретении новой недвижимости c большим первоначальным взносом (от 30% и выше). У заемщиков, оформивших ипотеку с первоначальным взносом ниже этого уровня, основным источником средств являются собственные сбережения", — добавляется в сообщении.

В нем также отмечается, что уровень просрочки по жилищным кредитам остается в пределах 1%