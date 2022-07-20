МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизилось на 5,4% по сравнению с показателем мая – до 5,12 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Число новостроек в США сократилось в июне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 5,38 миллиона сделок с 5,47 миллиона в мае.