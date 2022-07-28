БЕЛГРАД, 28 июл — ПРАЙМ. Кадастровая служба Черногории начала оформлять "заморозку" недвижимости россиян, попавших под санкции, сообщил портал местного издания "Дан". ВТБ отметил рост спроса на загородную недвижимость в России

"Учитывая решения о введении ограничительных мер, Управление кадастра внесло изменения об ограниченном пользовании и владении средств и/или другого имущества (замораживании)…", — говорится в сообщении.

Уточняется, что объекты в основном расположены в приморских поселках возле Адриатического моря, а также на севере на Жабляке и в горном массиве Дурмитор.

МВД Черногории ранее сообщило о заморозке 44 объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, которые попали в шестой пакет европейских санкций. Черногория полностью поддержала очередные ограничительные меры в отношении России. Как пишут черногорские СМИ, россияне готовят иски в связи с такими действиями.

По данным местных властей, гражданам России принадлежат около 19 тысяч квартир, домов и других объектов недвижимости в Черногории. Издание Pobjeda сообщало, что в январе-апреле россияне потратили 20 миллионов евро ушло на покупку жилья в этой стране.