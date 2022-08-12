МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Состояние некоторых специальных счетов на капитальный ремонт многоквартирных домов в России вызывает опасения относительно того, в полной ли мере будут реализованы планы по ремонту того или иного здания, сообщил в интервью РИА Недвижимость замглавы Минстроя Алексей Ересько. Минстрой: число выпускников строительных вузов нужно увеличить в два раза

"Есть проблемы со спецсчетами. Они вроде бы открыты для жителей, но не все готовы контролировать расходование средств. И не все понимают, чем текущие работы отличаются от капитальных. И здесь у нас есть определенные опасения, что некоторые владельцы спецсчетов в какой-то момент начнут "проседать", — пояснил замминистра.

Ересько отметил, что уже есть прецеденты, когда было решено отремонтировать кровлю, а на замену лифтов денег не хватило.

"И жители начинают обращаться к муниципальным и региональным властям – помогите заменить лифт, денег не хватает", — посетовал чиновник.

По словам Ересько, министерство также ведет постоянный мониторинг финансовой устойчивости регоператоров и дает замечания по их работе. "Как правило, если делается своевременная индексация взносов за капремонт, то и финансовая устойчивость находится на достаточно неплохом уровне", — заключил он.

Полностью читайте интервью с Алексеем Ересько на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 10.00 мск.