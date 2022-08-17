МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ввод жилья в России вырос за семь месяцев 2022 года, по уточненным данным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 38% — до 60,6 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства РФ. Эксперты подсчитали, на сколько за год подорожал ремонт жилья

В частности, в январе-июле в стране сдали 22,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, что на 16% превышает результат семи месяцев 2021 года. Объем ввода в индивидуальном жилищном строительстве увеличился на 56%, уточняется в сообщении.

Как отмечается в нем, прирост многоквартирного жилищного строительства зафиксирован в 77 регионах страны. Наибольшую положительную динамику ввода продемонстрировали Московская область, Краснодарский край, Москва, Ленинградская область и Санкт-Петербург.

В конце июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что по итогам текущего года планируется повторить рекорд 2021-го, когда в стране было введено 92,6 миллиона квадратных метров жилья.