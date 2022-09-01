МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Цены на жилье в Великобритании в августе росли более быстрыми темпами, чем в июле. Но рынок будет охлаждаться, так как растущие цены на энергоносители вредят домохозяйствам, тогда как Банк Англии повышает процентные ставки. Об этом в четверг сообщила ипотечная компания Nationwide. В Британии выступили против отключения должников от электроэнергии

Индекс цен на жилье в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,2% в июле. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост в августе составит 0,1%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены в августе выросли на 10,0% после роста на 11,0% в июле. Экономисты ожидали, что рост составит 8,9%.

Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide, указывает на признаки того, что рынок жилья теряет обороты после скачка спроса на более просторное жилье в период пандемии Сovid-19.

"Мы ожидаем, что рынок продолжит замедляться, так как давление на финансы домохозяйств будет усиливаться в предстоящие кварталы", — говорит Гарднер.

Наиболее популярный индикатор инфляции в Великобритании в июле вырос на 10,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув 40-летнего максимума, и он нацелен на дальнейший рост на фоне ускорения роста цен на электроэнергию.

Отдельный опрос экономистов, проведенный Reuters и опубликованный в среду, указывает на рост цен на жилье в этом году на 7,0%, и всего на 1,0% в следующем году. В 2024 году рост составит 3,0%.

Начиная с декабря прошлого года, Банк Англии шесть раз повысил ключевую процентную ставку в попытке решить проблему галопирующих цен.