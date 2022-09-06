МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Минстрой прорабатывает возможность привлечения кадров из дружественных стран, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Ирек Файзуллин. Минстрой назвал ожидаемый объем выдачи ипотечных кредитов на ИЖС

"Сегодня мы прорабатываем различные направления по взаимодействию с дружественными странами, в том числе в плане привлечения специалистов. Для этого на наших стройках формируются такие условия труда, которые могли бы сделать такое предложение привлекательным", — сказал Файзуллин.

Кроме того, ведомство работает над введением субсидий по оплате услуг ЖКХ для части россиян.

Ранее "Известия" сообщили, что Минстрой разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ.

"Мы действительно разработали проект постановления по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Инициатива прорабатывается, проект находится на рассмотрении в правительстве", — сказал Файзуллин РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, ключевой мерой потенциальной поддержки будет являться возможность получения субсидий при наличии задолженности, возникшей по причинам стационарного лечения, смерти близких родственников, и невыплата заработной платы в срок. Также документом предлагается установление различных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в зависимости от уровня доходов семьи.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.