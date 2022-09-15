Хуснуллин призвал строить больше нежилой недвижимости
Вице-премьер Хуснуллин призвал уделять больше внимания строительству нежилой недвижимости
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российской строительной отрасли следует сместить фокус с жилой недвижимости, на нежилую, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Уделять внимание нежилью надо больше, чем жилью", — заявил он на конференции в "Сколково".
Он подчеркнул, что именно нежилая недвижимость представляет возможность для создания рабочих мест.
Вице-премьер привел данные, согласно которым по состоянию на 1 августа в России ввели в общей сложности 86,9 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом объемы ввода жилья на 1 сентября составили 69,7 миллиона "квадратов", что составляет "значительный перекос", отметил Хуснуллин.
Кроме того, он призвал консолидировать систему управления в строительстве в регионах.