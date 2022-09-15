МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российской строительной отрасли следует сместить фокус с жилой недвижимости, на нежилую, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Россиян предупредили о рисках инвестиций в золото и недвижимость

"Уделять внимание нежилью надо больше, чем жилью", — заявил он на конференции в "Сколково".

Он подчеркнул, что именно нежилая недвижимость представляет возможность для создания рабочих мест.

Вице-премьер привел данные, согласно которым по состоянию на 1 августа в России ввели в общей сложности 86,9 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом объемы ввода жилья на 1 сентября составили 69,7 миллиона "квадратов", что составляет "значительный перекос", отметил Хуснуллин.

Кроме того, он призвал консолидировать систему управления в строительстве в регионах.