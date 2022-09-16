МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Принятое Центробанком решение о снижении ключевой ставки до 7,5% сделает ипотеку доступнее, однако Минстрой сомневается в достижении цели по годовому приросту ипотечного портфеля на 2,5 триллиона рублей, заявил журналистам замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых.,

"Это должно привести к тому, что будет продолжено восстановление ипотечного рынка вторичного жилья, потому что любое снижение ключевой ставки приводит к увеличению доступности ипотечных кредитов", — сказал он.

Позитивный эффект ожидается и на первичном рынке, отметил замминистра.

"Но такое снижение — до 7,5%, на взгляд Минстроя, пока еще не способствует выполнению поручений президента по приросту (ипотечного — ред.) портфеля на 2,5 триллиона рублей в 2022 году. Мы с опаской смотрим на выполнение этого поручения", — сказал Стасишин.