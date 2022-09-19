РИМ, 19 сен — ПРАЙМ. Жилая недвижимость в Италии подорожала за второй квартал на 2,3%, свидетельствуют данные Национального института статистики Istat. Италия выделит более шести миллиардов евро для помощи населению

Рост в сравнении с аналогичным периодом 2021 года составил 5,2%. Динамику объясняет скачок продаж нового жилья, которое за год выросло на 12,1% против 4,5% в первом квартале. Подобный рост оказался самым быстрым с 2011 года, отмечает Istat.

Что касается стоимости жилой недвижимости, цены на нее с апреля по июнь выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным образом этот подъем ощутили крупнейшие города Италии — Милан и Рим, где дома и квартиры подорожали на 8,3% и 4,8% соответственно.

"Эта динамика цен вкупе с оживлением роста объемов продаж (+8,6%) показывает, что рынок жилой недвижимости продолжает расширяться в период с апреля по июнь этого года, несмотря на международную напряженность и трудности, связанные с высокой инфляцией", — говорится в сообщении Istat.