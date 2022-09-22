МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Программа дальневосточной ипотеки позволила увеличить строительство жилья в регионе практически в 1,8 раза, сообщил в четверг президенту России Владимиру Путину гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко. Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 2023 год

"Не могу не отметить дальневосточную ипотеку. Вы на Дальневосточном форуме дали указание продлить ее, сделать до 2030 года. Помните, когда она запускалась, она сразу толкнула цены, и тогда вы критиковали, что цены немножко подросли, и росли они, но сейчас мы видим, что стабильность этой программы позволила увеличить практически в 1,8 раза строительство жилья", — сказал Мутко.

Путин отметил, что это положительно сказывается на миграционном приросте в регионе.

"Мы сейчас будем работать и над вашим поручением по аренде на Дальнем Востоке", — добавил Мутко.

Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, а также, при определенных условиях, — людям без ограничения по возрасту. Оформить кредит по ней можно с максимальным лимитом в 6 миллионов рублей. Программа заработала в 2019 году и действует пока до 31 декабря 2024 года. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ-22, предложил продлить программу как минимум до 2030 года.