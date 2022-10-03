МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Объем незавершенного в сроки строительства в России, ведущегося за счет бюджетного финансирования, превышает 6 триллионов рублей, сообщил на заседании Совета Федерации в понедельник глава Минстроя Ирек Файзуллин. В России замедлились темпы выдачи льготной ипотеки

Летом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в стране федерального реестра долгостроев, в котором должна содержаться вся информация о проблемных объектах, которые полностью или частично возводились за счет федерального бюджета. Ответственным за его ведение назначен Минстрой.

"Мы продолжаем сегодня инвентаризацию всей "незавершенки" в стране… Задача очень большая. Как вы знаете, мы сегодня в комплексе "незавершенки" имеем чуть больше 6 триллионов рублей. И кое-где в регионах у нас увеличение тоже есть в этой части", — сказал он.