Эксперты предсказали снижение цен на вторичное жилье в Москве к концу года
Эксперты ПСБ заявили, что цены на "вторичку" в Москве упадут еще на 10-15% к концу года
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Предложение квартир на вторичном рынке в Москве до конца года продолжит расти, а цены снизятся еще примерно на 10-15%, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке недвижимости в Москве в сентябре выросло на 71,6% относительно сентября прошлого года, и на 2,9% относительно августа — до 83,5 тысяч штук, пишут эксперты в Telegram-канале "ПСБ Аналитика", ссылаясь на данные "Домклик".
"Ожидаем, что предложение квартир на рынке до конца года продолжит увеличиваться, а цены снизятся ориентировочно еще на 10-15%", — говорится в сообщении.
Увеличение предложения влечет снижение цен на вторичном рынке недвижимости, отмечают эксперты. Так, по их данным, в сентябре цены упали на 2,1% в сравнении с августом — до 288,8 тысячи рублей за квадратный метр.
"Рост предложения в сентябре произошел на фоне усиления геополитических рисков, и некоторые собственники могли принять эмоциональное решение о продаже жилья и переезде", — отметили в ПСБ.