МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Предложение квартир на вторичном рынке в Москве до конца года продолжит расти, а цены снизятся еще примерно на 10-15%, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Сбербанк снижает ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку"

Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке недвижимости в Москве в сентябре выросло на 71,6% относительно сентября прошлого года, и на 2,9% относительно августа — до 83,5 тысяч штук, пишут эксперты в Telegram-канале "ПСБ Аналитика", ссылаясь на данные "Домклик".

"Ожидаем, что предложение квартир на рынке до конца года продолжит увеличиваться, а цены снизятся ориентировочно еще на 10-15%", — говорится в сообщении.

Увеличение предложения влечет снижение цен на вторичном рынке недвижимости, отмечают эксперты. Так, по их данным, в сентябре цены упали на 2,1% в сравнении с августом — до 288,8 тысячи рублей за квадратный метр.

"Рост предложения в сентябре произошел на фоне усиления геополитических рисков, и некоторые собственники могли принять эмоциональное решение о продаже жилья и переезде", — отметили в ПСБ.