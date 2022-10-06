МОСКВА, 6 окт — МОСКВА. Призванные по частичной мобилизации граждане, проживающие в съемных квартирах, не могут досрочно расторгнуть договор аренды по причине форс-мажора и требовать с собственника квартиры вернуть предоплату, рассказали РИА Недвижимость юристы. Инвестиции в коммерческую недвижимость России снизились за девять месяцев

"Объявление частичной мобилизации прямо не отнесено законодательством РФ к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору), поэтому арендатор не может на этом основании досрочно расторгнуть договор — только по взаимному согласию сторон", — отметила руководитель аппарата Саратовского реготделения ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

Если не получилось договориться с собственником, можно расторгнуть договор лишь на тех условиях, которые прописаны в документе, например, предупредив за месяц, добавила она.

Если мобилизованному, как и любому другому квартиранту, нужно срочно съехать с квартиры, то он не сможет вернуть деньги за оставшиеся дни предоплаченного периода. Также он будет обязан полностью оплачивать аренду до момента расторжения договора. В случае, если он перестанет платить, депозит, оставленный при заселении, может пойти в счет погашения арендной платы, сказала Грешнова.

Адвокат консалтинговой группы "Компромисс" Галина Гузаева посоветовала мобилизованным перед выселением из арендованной квартиры в письменной форме уведомить собственника о расторжении договора. Также она рекомендует оформить доверенность на того, кто сможет сдать квартиру хозяину по акту приема-передачи и будет в дальнейшем решать финансовые и другие вопросы с собственником жилья.