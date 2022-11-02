МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Первичное жилье в России за девять месяцев 2022 года подорожало в среднем на 20% — до 121,3 тысячи рублей за квадратный метр, цены на "вторичку" за три квартала выросли на 10% — до 92,9 тысячи рублей за квадратный метр, сообщается в материалах Росстата. Опубликован рейтинг российских девелоперов по вводу жилья за десять месяцев

За последний год "квадрат" жилья в новостройках, по данным ведомства, стал дороже на 28%, вторичный рынок показал рост на 16%.

Московское жилье, традиционно самое дорогое в России, с начала года прибавило в цене почти 14% на первичном рынке и 6% на вторичном, достигнув соответственно показателей 367,1 и 294,2 тысячи рублей за квадратный метр. В годовой динамике цены на новостройки в российской столице выросли на 20%, на "вторичку" — на 10%, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно им, среди остальных регионов по дороговизне первичного жилья лидируют Санкт-Петербург (235,9 тысячи рублей за "квадрат"), Ленобласть (198,6 тысячи рублей). Подмосковье занимает лишь четвертое место с показателем 160,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Самая дорогая "вторичка", если исключить Москву, находится в Краснодарском крае (184,4 тысячи рублей за "квадрат"), Петербурге (162,7 тысячи рублей) и Сахалинской области (136,7 тысячи рублей).

Самые дешевые новостройки России, по данным статведомства, расположены в Кабардино-Балкарии (35,5 тысячи рублей за квадратный метр), Дагестане (46,1 тысячи) и Карачево-Черкессии (47,3 тысячи).

Самое доступное вторичное жилье — в Ингушетии (43,5 тысячи рублей за "квадрат"), Оренбургской (42,7 тысячи рублей) и Смоленской областях (49,7 тысячи рублей), следует из материалов Росстата.