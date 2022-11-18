МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизилось на 5,9% по сравнению с показателем сентября – до 4,43 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Аналитики ждут снижения продаж жилья в США на вторичном рынке в октябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 4,38 миллиона сделок с показателя сентября в 4,71 миллиона.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США октябре составили 3,95 миллиона, снизившись в месячном выражении на 6,4%, а в годовом — на 28,2%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 6,2%, до 384,9 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в октябре составило 480 тысяч, что на 2% ниже уровня сентября, в годовом выражении показатель упал на 30,4%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 10,1% в годовом выражении, до 331 тысячи долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке снизилась на 2% в месячном выражении и составила 1%. В годовом выражении показатель не изменился.