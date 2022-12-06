МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Инвестиционная компания АФК "Система" создала группу компаний "CLT Девелопмент" для реализации проектов по строительству коммерческой и жилой недвижимости из деревянных CLT-панелей (перекрестно-склеиваемые деревянные стеновые плиты и перекрытия), сообщает компания. Индонезия объявила о поиске инвесторов для строительства новой АЭС

"АФК "Система"… сообщает о создании группы компаний "CLT Девелопмент", специализирующейся на реализации проектов с использованием технологии строительства из CLT панелей. Теперь АФК "Система" обладает всей необходимой инфраструктурой и компетенциями для возведения многоэтажных и индивидуальных деревянных домов по полному циклу, включая производство CLT-панелей, а также все стадии проектирования и строительства", — говорится в сообщении.

Новая "дочка" сосредоточится на реализации проектов коммерческой (в том числе гостиничной) и жилой застройки в рамках государственного и частного заказов, а также собственных проектов жилой и комплексной застройки с применением технологий деревянного домостроения.

Отмечается, что одним из крупнейших промышленных производителей таких панелей в России является завод "СоколСиЭлТи" (входит в Segezha Group), расположенный в Вологодской области. Он способен выпускать модули на 200 тысяч квадратных метров жилья в год. Проектирование домов из CLT-панелей осуществляет архитектурно-строительное бюро "Базис", входящее в АФК "Система".

Инвесткомпания уже реализовала несколько проектов по строительству высотных домов из CLT-панелей в Вологодской и Нижегородской областях. Так, в городе Соколе из них построен четырехэтажный жилой дом из двух корпусов, а в Сарове — апарт-комплекс общей площадью две тысячи квадратных метров из двух двухэтажных зданий для размещения студентов филиала МГУ. Для его преподавателей в Сарове будет построено четыре четырехэтажных дома: два здания к сентябрю 2023 года и еще два — к апрелю 2024 года.

"Наша цель – формирование нового для России рынка девелопмента высокотехнологичных многофункциональных объектов из CLT… В ближайшее время мы планируем начать строительство зданий из CLT еще в нескольких регионах России, в первую очередь в северных. Мы ожидаем, что к 2030 году наши дома будут присутствовать в десятках субъектов Российской Федерации, а также будут востребованы за рубежом", — приводятся в сообщении слова генерального директора "CLT Девелопмент" Павла Карнауха.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.