МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Производство цемента в России за десять месяцев 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% – до 53,5 миллиона тонн, говорится в отраслевом обзоре объединения производителей цемента "Союзцемент". Путин ожидает, что 2022 год станет рекордным по строительству жилья

По данным организации, потребление цемента в стране в январе-октябре достигло 54,2 миллиона тонн, увеличившись на 3% год к году.

Импорт цемента за десять месяцев вырос на 8% – до 1,8 миллиона тонн, тогда как экспорт сократился на 26% – до 849 тысяч тонн, говорится в обзоре.

Почти 70% импорта цементной продукции поставляется в Россию из Белоруссии. Основной потребитель экспортируемого российского цемента (более 70%) – Казахстан, указывается в материалах объединения.