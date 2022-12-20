МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в ноябре, сократилось на 0,5% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,427 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики ждут снижения числа новостроек в США в ноябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 1,4 миллиона с первоначального уровня октября в 1,425 миллиона. Показатель октября был пересмотрен до 1,434 миллиона новостроек.

По сравнению с ноябрем 2021 года число новых домов в США в отчетном месяце упало на 16,4%.

При этом число разрешений на строительство в США в ноябре уменьшилось на 11,2% к октябрю — до 1,342 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,485 миллиона разрешений.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.