С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге в 2022 году введено в эксплуатацию 3,466 миллиона квадратных метров жилья, годовой план перевыполнен на 1,5%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Названы десять главных ожидаемых событий рынка недвижимости 2023 года

"В 2022 году в Петербурге введено в эксплуатацию 3 миллиона 466 тысяч квадратных метров жилья — 1 414 домов на 70 206 квартир", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, целевой показатель, установленный министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для Северной столицы, перевыполнен на 1,5%.

Лидером по вводу жилья стал Приморский район, где введено 60 домов общей площадью 978 тысяч квадратных метров (23 758 квартир). Следующим по объему жилищного строительства стал Выборгский район, где было введено 35 домов общей площадью 694 тысячи квадратных метров (14 309 квартир). На третьем месте Московский район, где введено 15 домов на 278 тысяч квадратных метров (5 992 квартиры).

"Петербург сохраняет высокие темпы жилищного строительства все последние годы. Это показатель устойчивости не только строительного комплекса, но и всей экономки города", — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, Петербург перешел на новую систему работы с застройщиками — все новые разрешения на строительство выдаются с обязательным вводом социальных объектов.

Также в прошлом году в Петербурге было введено 263 объекта общегражданского назначения общей площадью 2,105 миллиона квадратных метров. В том числе 32 учреждения образования и 10 учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта.