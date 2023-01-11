2023-01-11T16:15:34+03:00
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2023
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Хуснуллин подвел итоги года по объемам строительства в России
Недвижимость
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Объемы строительства в России в 2022 году выросли не менее чем на 6% в сравнении с 2021 годом, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы точно видим, что по этому году рост в... ПРАЙМ, 11.01.2023
бизнес, новости, недвижимость, марат хуснуллин, недвижимость, строительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объемы строительства в России в 2022 году выросли не менее чем на 6% в сравнении с 2021 годом, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы точно видим, что по этому году рост в стройке у нас будет не ниже 6% к прошлому году", — сказал Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.