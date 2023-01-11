МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объемы строительства в России в 2022 году выросли не менее чем на 6% в сравнении с 2021 годом, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Названа площадь жилья, одобренного для строительства в Москве в 2022 году

"Мы точно видим, что по этому году рост в стройке у нас будет не ниже 6% к прошлому году", — сказал Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.