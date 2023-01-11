МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Результаты работы строительного сектора являются лучшими в истории, при этом необходимо увеличить возможности российской экономики, что простимулирует открытие новых производств и рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с правительством. Путин назвал объем дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета России

По словам Путина, в 2022 году удалось добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Он также рассказал, что обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным результаты работы по строительному сектору, и результат хороший — один из лучших в истории, как отметил глава государства.

"Что касается жилищного строительства, то, наверное, вообще самый лучший. Задел сделан, нужно этот темп выдержать… Необходимо существенно увеличить технологические возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и рабочих мест. Все занимаются этим, безусловно. По наиболее перспективным направлениям работает первый вице-премьер Белоусов Андрей Рэмович, и я очень надеюсь, что вместе с компаниями, которые обозначены в качестве ведущих, мы продолжим ту работу, которая была начата ещё в прошлом году", — сказал он.