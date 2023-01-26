МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В России не удалось выполнить задачу по годовому приросту ипотечного портфеля на 2,5 триллиона рублей, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на круглом столе в Госдуме. В Минстрое заявили, что цены на новостройки в России стабилизировались

"Мы видим недостижение показателей по приросту ипотечного портфеля. Итоговая цифра будет 1,9-2 триллиона, соответственно, 0,5 триллиона рублей не пришло в стройку, что является серьезным недобором с точки зрения наполнения эскроу", — отметил Стасишин на круглом столе в Госдуме.

Он добавил, что Минстрой следит за динамикой выдачи льготной ипотеки с учетом обновления параметров программ. "Мы видим снижение покупательского спроса на 10-15% в зависимости от региона", — уточнил замминистра, добавив, что также становится больше желающих взять семейную ипотеку.

Льготную ипотеку на новостройки продлили до 1 июля 2024 года, увеличив ставку по ней до 8% годовых. Также были расширены условия семейной ипотеки — теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет, при этом сроки их рождения больше не имеют значения.