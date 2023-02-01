МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Результаты проведенного компанией China Index Academy (CIA) опроса показали, что в январе рост цен на новое жилье в некоторых крупнейших городах Китая продолжался. Это стало одним из первых признаков укрепления доверия на рынке в результате принятых государством мер поддержки сектора недвижимости. Элитная загородная недвижимость в Подмосковье подорожала на два процента

Цены на первичном рынке жилья в январе по сравнению с декабрем выросли в 12 городах, а в декабре по сравнению с ноябрем — в 10.

"Замедление снижения цен и сокращение числа городов, где цены снижались, показывает, что меры стимулирования дают результат, и доверие на рынке демонстрирует признаки восстановления", — сказали в CIA.

В секторе недвижимости Китая, на который приходится четверть его экономики, наблюдались дефолты компаний и приостановленные проекты, что подрывало доверие на рынке и оказывало давление на рост экономики.

Результаты опроса также показали, что в шести городах, включая Пекин и Чэнду на юго-западе Китая в январе снижение цен сменилось их ростом. В декабре такой разворот наблюдался в трех городах.

В 100 городах, цены в которых отслеживает компания, в январе помесячный темп снижения цен на жилье замедлился до 0,02% с 0,08% в декабре.

Ряд мер поддержки сектора недвижимости и отмена карантинных мер в декабре немного улучшили настроения на рынке.

В январе по сравнению с декабрем цены на жилье в Шанхае — крупном финансовом и торговом центре — выросли на 0,04% после роста на 0,01% в декабре, а в Ханчжоу с населением более 10 млн человек рост цен ускорился до 0,11% с 0,06% в декабре.

"Государственная поддержка сектора недвижимости будет продолжаться, а рынки жилья в крупнейших городах будут восстанавливаться в первую очередь, способствуя постепенной стабилизации в масштабах страны", — сказали в CIA.