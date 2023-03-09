МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российская стройотрасль больше всего зависит от импорта отделочных и конструкционных материалов, а также инженерного оборудования и механизмов, рассказал в интервью РИА Недвижимость первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

"Наиболее велика зависимость от импорта по отделочным и конструкционным материалам, а также по инженерному оборудованию и механизмам. Например, зависимость от импорта по бетоноукладчикам оценивается в 60%, по экскаваторам и каткам – в 80%, по асфальтоукладчикам – в 95%", — сказал он.

Ломакин отметил, зависимость от импорта диверсифицирована по типам строящихся объектов. Если речь идет об объектах массового домостроительства, то там показатель импортной составляющей находится на уровне 5%, для объектов дорожной инфраструктуры, административных зданий и типовых социальных объектов – 10%. "Если же мы говорим об уникальных медицинских, культурных или промышленных объектах, где требуется сложное оборудование, то здесь доля импорта может доходить и до 30, и до 35%", — подчеркнул чиновник.

Полностью интервью с Александром Ломакиным читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.