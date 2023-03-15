МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Экспаты в России стали арендовать более дешевое жилье — в среднем бюджет аренды элитной квартиры за год снизился на 20%, до 216 тысяч рублей в месяц, сообщила РИА Недвижимость директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова. В ГД внесли проект о приватизации конфискованного у коррупционеров жилья

"Средний бюджет, по которому экспаты арендовали квартиры в Москве, где проживает основная их доля, в марте 2022 года составлял около 270 тысяч рублей за объект в месяц. По итогам февраля 2023 года средний бюджет аренды квартиры экспатами составляет 216 тысяч рублей за объект в месяц", — уточнила она.

Причиной снижения бюджета Куликова назвала изменение состава экспатов. Так, уход иностранных компаний из России запустил процесс замещения европейских специалистов, которые отличались высоким запросом к уровню арендуемой квартиры, специалистами из других стран, например, из Китая, Индии, Белоруссии и Казахстана. Их требования, по ее словам, ниже, чем у европейцев.

"Требования могут касаться как площадей квартир, так и внутреннего убранства и интерьеров. Нередко вместо центра, который ранее был всегда востребован экспатами, такие арендаторы стали выбирать для проживания Юго-Западный и Западный административные округа столицы", — пояснила Куликова.

Еще одной причиной снижения стоимости аренды, по словам представителя Ассоциации агентств элитной недвижимости AREA Данилы Савченко, является инициатива работодателей. "Бюджет аренды снизился при общей тенденции минимизации расходов иностранных компаний, которые стали снижать в том числе расходы на релокацию своих сотрудников", — сказал он.

При этом, как отметил Савченко, в целом за год сократилось и количество сделок с экспатами — сегодня они занимают около 15% рынка элитной аренды, в то время как в 2021 году на них приходилось до 30%.

Кроме того, по словам экспертов, сократился и период аренды. Если раньше основная часть экспатов снимали жилье на пять и более лет, то сейчас — примерно на год.

"Все договоры в элитной аренде подписываются на долгий срок. Однако в 2022 году арендаторы стали чаще пользоваться правом расторжения договора. Если договор расторгается в первый год аренды, то собственник получает от арендатора штраф в размере одной месячной ставки", — заключила Куликова.