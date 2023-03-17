МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Дороже всего в России возможность заказать уборку квартиры обходится жителям Москвы, Ростова-на-Дону и Уфы, при этом в целом за год спрос на эти услуги вырос более чем на 40%, свидетельствуют данные маркетплейса услуг YouDo, с которыми ознакомилось РИА Новости. ГД одобрила лицензирование услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

"Тенденция на чистоту и порядок наблюдается по всей стране… Дороже всего генеральная уборка обходится жителям Москвы (12 831 рубль), второе место разделили Ростов-на-Дону и Уфа (10 233 рубля и 10 194 рубля), на третьем Новосибирск (9 667 рублей), на четвертом Казань (8 501 рубль)", — говорится в исследовании.

Замыкает пятерку Самара (7 334 рубля), а на шестом и седьмом месте — Екатеринбург (6 865 рублей) и Санкт-Петербург (5 377 рублей).

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте 2023 спрос на уборку вырос на 41%. Чаще всего пользователи ищут тех, кто поможет с регулярной уборкой квартиры, с профессиональной уборкой после ремонта, а также специалистов, которые уничтожат последствия праздника", — добавляется в исследовании.

При этом топ услуг в марте возглавила генеральная уборка, следом оказалась поддерживающая уборка, далее — мытье окон, вынос мусора и химчистка. Так, средний чек по стране за генеральную уборку в марте составил 9 182 рубля, за поддерживающую – 4 191 рубль, за мытье окон – 3 693 рубля, за химчистку мебели – 2 748 рублей, за вынос мусора – 1 754 рубля.

Однако у россиян изменились и требования к уборке. "Если раньше главным было наличие собственных моющих средств, то сегодня все чаще требуются навыки профессиональной уборки. Например, умение отмывать краску, выводить пятна и использовать гипоаллергенные средства", — заключили в маркетплейсе.