МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Развитие строительства коммерческого жилья поможет запуску ипотеки в новых субъектах России, средства на это есть и Минфин будет максимально стимулировать всех участников процесса, рассказал министр финансов России Антон Силуанов в ходе общения с финансовым блогером Ксенией Падериной. Силуанов заверил, что ситуация с балансом бюджета России нормализуется

Комментируя тему, связанную с льготной ипотекой для приграничных районов и новых регионов, он отметил, что для запуска ипотеки в новых субъектах РФ необходимо развивать коммерческое жилье.

"Люди остались без крыши над головой, им нужно жить в домах, квартирах. Государство строит бесплатное жилье. Коммерческого жилья для продажи и покупки не так много, самое главное — создать условия, чтобы и коммерческое жилье там строилось. Это могут быть и многоквартирные дома, могут быть и индивидуальные жилищные строительства, но это должно быть коммерческое жилье, чтобы заработала ипотека", — пояснил глава Минфина.

Он также отметил, что ведется дискуссия с министерством строительства. "Мы об этом говорим с нашими коллегами из министерства строительства: бюджетное жилье за государственные деньги как строили, так и будем строить, но надо привлекать строителей, чтобы строили жилье чуть повыше классом", — отметил Силуанов. Силуанов отметил абсурдность санкционной политики Запада

"Ресурсы есть: как на приграничные территории, так и на регионы новые. Надо просто развивать долевое строительство коммерческого жилья. Здесь и банки нужны — Промсвязьбанк в этом плане у нас работает, он ориентирован на решение задачи, — и деньги на субсидирование этого жилья. Деньги есть. Кстати говоря, за ипотеку в новых регионах Минфин отвечает. Будем максимально стимулировать всех участников этого процесса", — сказал он.

В начале января кабмин утвердил льготную ипотечную программу для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2% годовых. По данным кабмина, получить такой льготный ипотечный кредит можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах, его максимальный размер составит 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос – не менее 10%.