ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр — ПРАЙМ. Количество сделок с недвижимостью, совершенных гражданами России в Финляндии в первом квартале этого года, сократилось с 66 до 30, сообщили в понедельник в минобороны Финляндии. Финляндия планирует покупать российский газ "долгие годы", сообщили СМИ

Все сделки с недвижимостью граждан из-за пределов Европейской экономической зоны подлежат одобрению министерства обороны Финляндии.

"Число лицензий, выданных россиянам, снизилось с 66 (за аналогичный период 2022 года) до 30, а число полученных американцами лицензий увеличилось почти в четыре раза – с пяти до 19", — сообщили в минобороны общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

Как уточнила эксперт минобороны Анне Яаккола, снижение интереса россиян связано с ограничениями на туризм для граждан России, изменением визовой политики Финляндии для владельцев недвижимости, началом действия санкций, осложняющих банковские операции для россиян и общее замедление рынка в Финляндии.

В этом году россияне в основном приобретали недвижимость для проживания, тогда как в прошлом году большинство покупателей были дачниками. Большая часть "российских" сделок приходится на регионы Южной и Северной Карелии, Кюменлааксо и Южное Саво. В отличие от россиян, жители США покупали недвижимость в основном в столичном регионе Уусимаа. На третьем месте — граждане Украины — 19 сделок за первые три месяца этого года (15 годом ранее), уточняется в сообщении.