МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пытаться самостоятельно выбраться из застрявшей кабины лифта опасно, предупредил в эфире радио Sputnik технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Зоточкин. Правительство будет определять порядок надзора за лифтами и эскалаторами

"Если лифт остановился, ваша задача – обратиться за помощью, нажав кнопку вызова диспетчера. Если по какой-то причине связь с аварийной службой не работает, попробуйте позвонить с мобильного телефона или привлеките внимание соседей криком, чтобы люди позвали на помощь обслуживающий персонал. Отойдите от дверей и стойте в центре кабины, это самое безопасное место. Ни в коем случае не пытайтесь выбраться самостоятельно. В большинстве случаев гибель пассажира лифта бывает связана именно с такими попытками. Пока вы в кабине, вы в безопасности", – отметил он.

По его словам, некоторые люди опасаются, что в кабине можно задохнуться, если она застрянет— однако на самом деле такой риск исключен.

"В лифте помимо вентиляционных отверстий есть технологические – между дверями кабины, шахты. Лифт все-таки не аквариум, естественно, поток воздуха туда есть. Другое дело, что если в застрявшей кабине много людей, то им будет некомфортно, и может показаться, что не хватает кислорода. Но бояться того, что можно задохнуться, не стоит. Если никаких посторонних веществ, допустим, газа или дыма, в шахту не поступает, человек долгое время может находиться в кабине вполне безопасно. Тем более, по нормативам, на эвакуацию пассажиров из лифта определено не больше 40 минут", – объяснил Зоточкин.

Он такжде перечислил факторы, которые могут спровоцировать остановку лифта.

"Причин остановки лифта может быть несколько. Например, возникшие неисправности. Лифт – это сложное техническое устройство. Помимо кабины у него есть станция управления, в шахте есть электронные компоненты, электрические и механические части, которые изнашиваются. Хулиганские действия, вандализм и неправильная эксплуатация лифта также могут привести к тому, что он выйдет из строя. Я всегда напоминаю, что в жилых домах нет грузовых лифтов: есть либо пассажирские, либо грузопассажирские, в которых можно перевезти коляску, велосипед и даже диван. Но он не предназначен для перевозки стройматериалов и строительного мусора. А в новых домах во время ремонта квартир такое происходит постоянно, в результате срок службы лифта сокращается в разы", – заключил Зоточкин.