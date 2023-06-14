МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-мае 2023 года, по оперативным данным, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% — до 43,2 миллиона квадратных метров, сообщается в материалах Росстата. Эксперт рассказал, что ждет рынок электромобилей в России в будущем

В мае, по данным ведомства, в стране сдали 7,2 миллиона квадратных метров жилья — на 5% больше, чем в мае прошлого года.

Лидерами по вводу жилья за пять месяцев стали Московская область (4,9 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (2,9 миллиона), Москва (2,6 миллиона), Татарстан (1,9 миллиона).

Как подсчитал Росстат, населением в январе-мае построено 25,5 миллиона квадратных метров (59% от общего объема) — на 9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В мае ввод такого жилья снизился в годовом исчислении на 2% — до 4,4 миллиона "квадратов".