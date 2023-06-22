МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае увеличилось на 0,2% по сравнению с показателем апреля — до 4,3 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR). Число заявок на пособие по безработице в США составило 264 тысячи

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя до 4,25 миллиона сделок.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в мае составили 3,85 миллиона, сократившись на 0,3% в месячном выражении и на 20% в годовом. Средняя стоимость таких домов по стране снизилась в годовом выражении на 3,4%, до 401,1 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в мае составило 450 тысяч, увеличившись на 4,7% в месячном выражении и сократившись на 23,7% в годовом. Средняя цена такой недвижимости практически не изменилась по сравнению с маем прошлого года и составила 353 тысячи долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила 2% и практически не изменилась по сравнению с апрелем и маем 2022 года.